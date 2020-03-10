Россияне приняли бурятских артистов за больных коронавирусом китайцев и вызвали полицию

На артистов труппы бурятского национального театра песни и танца «Байкал» пожаловались постояльцы одного из хостелов.

Жители Красноярска Российской Федерации приняли бурятских артистов за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию.

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Об этом рассказала PR-менеджер театра Галина Лумбуцыренова, передает иркутское издание «Верблюд в огне».

По ее словам, на артистов труппы бурятского национального театра песни и танца «Байкал» пожаловались постояльцы одного из хостелов.

«Выгрузились из автобуса, и, пока заселялись, выхожу в фойе и вижу, что там стоит Росгвардия. Я начала интересоваться, что случилось, на что ответили, что бдительные соседи пожаловались на то, что группа китайцев высадились в хостеле у них дома, и они приехали разбираться в этой ситуации. Сказала, что мы из Бурятии, это Россия, всё нормально, мы на гастролях», - рассказала Лумбуцыренова.

Один из артистов рассказал изданию «Сибирь.Реалии», что такое с ними не в первые, и подобные ситуации были и в Москве.

Как сообщал УНИАН, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил показательно расстрелять тех, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе. Для этого он заявил о необходимости на время приостановить мораторий на смертную казнь.