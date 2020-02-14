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В России мужчину спасли от смерти, переехав его машиной посреди парковки

14:49, 14 февраля 2020
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Уточняется, что пострадавший уснул прямо на парковке, в снегу, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Оm1.ru.

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Врачи диагностировали у него закрытую травму груди и переломы ребер. Кроме того, у мужчины выявили общее переохлаждение организма, обморожение стоп и кистей рук 3-4 степени. По словам медиков, если бы пенсионер не наехал на омича, тот мог бы погибнуть именно от переохлаждения.

В настоящее время в полиции проводится проверка по факту случившегося.

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