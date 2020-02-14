В России мужчину спасли от смерти, переехав его машиной посреди парковки
14:49, 14 февраля 2020Русский міръ
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Мужчина уснул прямо на парковке, в снегу, в состоянии алкогольного опьянения.
Иллюстрация / REUTERS
В Омске пенсионер на легковом автомобиле наехал на лежавшего на проезжей части мужчину.
Уточняется, что пострадавший уснул прямо на парковке, в снегу, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Оm1.ru.
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Врачи диагностировали у него закрытую травму груди и переломы ребер. Кроме того, у мужчины выявили общее переохлаждение организма, обморожение стоп и кистей рук 3-4 степени. По словам медиков, если бы пенсионер не наехал на омича, тот мог бы погибнуть именно от переохлаждения.
В настоящее время в полиции проводится проверка по факту случившегося.
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