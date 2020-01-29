В России глава Алтая месяц пил и попал в больницу в тяжелом состоянии

Медики диагностировали у него обострение гастродуоденита.

В России главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в московскую клинику из-за проблем с алкоголем.

Об этом пишет Сноб.

Читайте такжеВ России откроют "уникальный" бар-матерщинникКак чиновник сам сказал медикам, он пил уже в течение месяца. В больницу он попал 27 января в тяжелом состоянии: врачи диагностировали обострение гастродуоденита – это заболевание пищеварительной системы, при котором алкоголь полностью противопоказан. После стабилизации состояния пациента, ему назначили капельницы с полезными медикаментами и витаминами.

Хорохордин отказался от бесплатного лечения и оплатит все расходы самостоятельно. При этом официально он сейчас находится не в больнице, а в командировке до 31 января. Регионом вместо него сейчас руководит его первый заместитель.

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