В Беларуси пропали директора всех сахарных заводов

Официальных комментариев по этому поводу на данный момент нет.

В Беларуси директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах.

Читайте такжеБеларусь и Евросоюз официально упростили визовый режим: подписано соглашениеКак пишет Meduza, директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, направлявшегося в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сообщили на предприятии, «улетел в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.

Предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.

Ранее УНИАН сообщал, как Лукашенко заявил, что Россия «поставила раком» Беларусь.