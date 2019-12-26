В питерский суд поступили угрозы минирования – неизвестные требуют "Ведьмаку заплатить чеканной монетой"

Анонимные злоумышленники требуют выплатить им "долг в 120 биткоинов".

В Петродворцовый районный суд российского Санкт-Петербурга поступило анонимное письмо об угрозах взрывов в образовательных учреждениях города. Письмо содержит требование выплатить 120 биткоинов и отсылку к сериалу «Ведьмак».

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Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Пресс-служба публикует снимок письма, в котором неизвестные сообщают о минировании Госуниверситета морского и речного флота, Международного института экономики и права, Петербургского госуниверситета путей сообщения и еще 15 вузов.

В конце письма содержится фраза «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканой монетой» (орфография сохранена). Имеется в виду предприниматель Константин Малофеев, от которого неизвестные требуют выплаты «долга в 120 биткоинов».

В городе эвакуировали Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий и Красносельский районные суды. Некоторые из них уже вернулись к работе.

Фраза является отсылкой к новому сериалу «Ведьмак» от Netflix. Песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которую исполнил один из героев шоу, стала мемом и породила массу пародий.