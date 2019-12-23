Шоураннер "Ведьмака" рассказала о планах на второй сезон сериала
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о том, каким получится уже анонсированный второй сезон шоу.
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В комментарии gamesradar+ сценаристка отметила, что история станет более сфокусированной.
«В истории будет больше драйва, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, на самом деле начнут приносить свои плоды во втором», – указала она.
По словам Хиссрич, главные герои во втором сезоне не будут изолированы друг от друга, как это было в большинстве серий первого сезона.
«Персонажи начинают чаще встречаться и взаимодействовать друг с другом. Иногда это хорошо, иногда – не очень. Но все это выглядит так, словно все элементы, которые мы обозначили для этого мира, наконец начинают собираться во что-то более реальное», – заключила она.
Напомним, 20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.
Шоу основано на фентезийном цикле польского писателя Анджея Сапковского.