цей матеріал доступний українською

В Росси школьники нашли вмерзшего в лед младенца

02:45, 01 декабря 2019
Русский міръ
43 0
Инцидент случился в городе Красный Кут / фото: СК

Читайте такжеВскрылись жуткие подробности ритуального убийства 9-летнего ребенка в России

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, житель российского Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#смерть#Россия