В России собака тащила по улице обглоданную животными человеческую голову

Саратовец позвонил в полицию, и кроме головы сотрудники ведомства обнаружили ступню.

Житель российского Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову.

Обнаружение головы подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает издание "Взгляд-инфо".

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Определить возраст человека, которому принадлежит голова, было сложно, так как она была "вся объедена животными". Мужчина рассказал, что неподалеку от места, где он видел собаку, расположена свалка, где кормятся животные.

Саратовец позвонил в полицию, и кроме головы сотрудники ведомства обнаружили ступню в кроссовке примерно 40-го размера. Мужчина отметил, что с утра ему показалось, что голова принадлежит ребенку, но "видимо, это все-таки взрослый человек".

Напомним, ранее в Саратовской области Российской Федерации местный житель до смерти забил свою сожительницу мухобойкой.