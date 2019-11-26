Россиян попросили "не перепивать и не нажираться" на Новый год

Надо вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить, что еще будет завтра, когда тоже можно кушать, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть каждый день, обратился врач к своим землякам.

Главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения России Владимир Иванишкин призвал своих сограждан «не перепивать и не нажираться» в интервью российскому радио.

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«Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать – вот и все. Другой альтернативы нет. Не перепивать и не нажираться. Так в более понятной русской форме. Других способов нет», – заявил он.

Также он указал, что есть несколько праздничных дней, в которые тоже можно кушать.

«Надо вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить, что еще будет завтра, когда тоже можно кушать, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть ежедневно, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полтора метра вокруг себя», – подчеркнул российский гастроэнтеролог.

Как сообщал УНИАН, в городе Верхоянск Верхоянского района Якутии (РФ) температура воздуха опустилась до 52 градусов мороза. Учеников Верхоянска с первого по девятый классы освободили от уроков в связи с низкой температурой. Другие дети не смогут ходить в школу при -55 градусах.