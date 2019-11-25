В Якутии ударили 50-градусные морозы, старшеклассников все равно отправляют в школу

Из-за морозов в Якутии для учеников с первого по девятый классы объявлен актированный день.

В городе Верхоянск Верхоянского района Якутии (РФ) температура воздуха опустилась до 52 градусов мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает ТАСС.

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"25 ноября 2019 года в 09.00 по якутскому времени, температура в городе Верхоянск составила минус 52 градуса", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в поселке Батагай Верхоянского района Якутии температура воздуха упала до минус 51 градуса, а в населенных пунктах Момского, Оймяконского и Томпонского районах – опустилась ниже 45 градусов.

Так, для учеников Верхоянска с первого по девятый классы объявлен актированный день (так называются дни, когда школьников освобождают от уроков в связи с низкой температурой, зафиксированной метеостанциями). Остальные дети смогут не ходить в школу при — 55 градусах.

Напомним, в январе прошлого года температура воздуха в Якутии опускалась до минус 65 градусов.