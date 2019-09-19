Минздрав разрешает: в РФ назвали "безопасные" дозы алкоголя

Согласно рекомендациям министерства, мужчинам разрешено выпивать по 0,9 литра пива в день, женщинам – по 0,2 литра вина.

Россиянам назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно.

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на соответствующие рекомендации, подготовленные экспертами министерства здравоохранения России.

Читайте такжеВ России хотят ввести новый православный выходнойСпециалисты признали стандартной порцией 10 граммов чистого алкоголя. Указывается, что на этот шаг эксперты пошли намеренно, поскольку крепость напитков отличается, и, следовательно, количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет различной.

«Пределами такого употребления (сопряженного с незначительным риском) считаются: для женщин – не более двух стандартных порций в день, для мужчин – не более трех стандартных порций в день», – сказано в рекомендациях.

Отмечается, что одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12% и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5%. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин – 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом эксперты настаивают, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня».

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», – резюмировали авторы.

Как ранее сообщал УНИАН, врач назвала продукты, которые отрицательно влияют на сон.