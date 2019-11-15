В России тренер изнасиловал девочку прямо в спортзале

В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

В российском Выборге задержали тренера по кудо (боевому единоборству) по подозрению в педофилии.

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В полицию обратилась женщина, которая заявила, что тренер год назад изнасиловал ее дочь 2003 года рождения, передает РенТВ.

Однако вскрылась история только сейчас. По словам женщины, спортивный наставник надругался над девочкой прямо в спортзале клуба единоборств.

В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами. Она затащила их в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой.