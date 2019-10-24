В России школьница изнасиловала бутылкой двоих семиклассниц

Девочки рассказали всю правду мамам и те обратились в полицию.

В Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами.

Она затащила их в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой, сообщает "Комсомольская правда".

Читайте такжеВ России школьницы изнасиловали ровесницу бутылкой и сняли это на видео

"Известно, что пострадавшие 13-летние девочки учились в другой школе. С Наташей они познакомились на улице и иногда гуляли вместе. В один из дней Наташа приревновала их к парню, который ей нравится. А дальше в голове подростка созрел этот жуткий план мести", - говорится в сообщении.

Пострадавшие девочки рассказали о случившемся своим мамам. Обе женщины написали заявление в полицию. Сейчас ведется доследственная проверка.

По словам учителей, напавшая с детства отличалась агрессией. Она из бедной семьи, а круг общения состоит из детей из коррекционной школы. Девочка состоит на учете в полиции и не один раз была поймана за распитием спиртного.

Ранее в России две девочки зверски убили "заносчивую" подругу. На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд заключил их под стражу.