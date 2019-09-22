"Даю по роже": российский священник рассказал, как отучить детей материться

Но российский поп заметил, что этого «эффективного способа» лишний раз лучше избегать.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как быстро и надолго отучить человека от привычки материться.

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В эфире одного из телеканалов священник, в частности, рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды матерился: «Я ему дал по морде, и он уже 5 лет не матерится».

Впрочем, российский поп заметил, что этого эффективного способа лучше избегать лишний раз, «когда человек сам, своей волей ставит себе препятствия» для нецензурных разговоров.

«Я могу помочь: дать по морде – и все, лечится мгновенно», – добавил протоиерей.

Ранее Смирнов эмоционально высказался по поводу суррогатного материнства. Священник, в частности, назвал такое материнство «худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на время – ну, 100 долларов (в Москве), а тут на девять месяцев, еще и сумма гораздо больше».