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В России "похоронили" Путина и его приспешников (фото)

15:48, 23 сентября 2019
Русский міръ
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Владимир Путин / фото REUTERS

В России в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище "похоронили" президента РФ Владимира Путина и самых известных его пропагандистов и приспешников.

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На фото видно, как старинные могилы с крестами "украшены" портретами главы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сенатора ЕленыМизулиной, депутата Госдумы Виталия Милонова. Такую протестную акцию устроило  движение Агит Россия, передает Е lgezit.

Владимира Путина "похоронили" на Смоленском кладбище в Питере / фото elgezit.kg

Кроме того, среди "похороненных" оказались и журналисты Владимир Соловьев, Евгений Попов и Ольга Скабеева, бизнесмен Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и рэпер Тимати. 

По подозрению в совершении преступления были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин, у них провели обыски. На них возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения.   

В РФ "похоронили" пропагандистов Кремля / фото elgezit.kg
Активисты также "похоронили" Тимати / elgezit.kg

Ранее на Киевщине похоронили Путина, опубликовано фото с места "погребения".

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Теги: #Владимир Путин