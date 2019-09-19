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Россиянин три дня бродил по подвалам больницы после операции

19:25, 19 сентября 2019
Русский міръ
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Врачи выписали мужчину на следующий же день после исчезновения / Скриншот

35-летний россиянин три дня бродил по подвалам больницы после операции. На следующий день после исчезновения врачи его выписали за нарушение стационарного режима.

Об этом говорится в сюжете телевидения Железногорска.

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Павла Богданова госпитализировали с обострением панкреатита. Сразу после операции он исчез.

Россиянина вместе искали волонтеры и полиция.

Нашли пропавшего пациента кинологи. По словам больного, он пытался самостоятельно найти выход, потому что на его крики никто не откликнулся.

В больнице ситуацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в российском селе Паниковец Липецкой области местные жители инсценировали похищение своей 8-летней дочери, чтобы ребенок не ходил в школу.

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Теги: #Россия#врачи