Мужчина пытался самостоятельно найти выход, поскольку на крики никто не отзывался.

35-летний россиянин три дня бродил по подвалам больницы после операции. На следующий день после исчезновения врачи его выписали за нарушение стационарного режима.

Об этом говорится в сюжете телевидения Железногорска.

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Павла Богданова госпитализировали с обострением панкреатита. Сразу после операции он исчез.

Россиянина вместе искали волонтеры и полиция.

Нашли пропавшего пациента кинологи. По словам больного, он пытался самостоятельно найти выход, потому что на его крики никто не откликнулся.

В больнице ситуацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в российском селе Паниковец Липецкой области местные жители инсценировали похищение своей 8-летней дочери, чтобы ребенок не ходил в школу.