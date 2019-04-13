Стрельба, взрывы и пожар: в российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции (видео)

В ФСБ РФ заявили, что в одном из частных домов в Тюмени находятся вооруженные боевики ИГИЛ.

В российской Тюмени вечером 12 апреля силовики ввели режим контртеррористической операции, в ходе которой убили предполагаемых боевиков "Исламского государства".

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Об этом сообщает телеканал "Дождь". Жители города в соцсетях начали писать о стрельбе и военной технике на улицах. Затем стало известно, что силовики оцепили район "Маяк". Жителей района, где проходила контртеррористическая операция, эвакуировали в местный лицей.

Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что операция была направлена против двух предполагаемых сторонников "Исламского государства", планировавших теракты в Тюмени. Они были вооружены и находились в одном из частных домов.

На предложение сдаться властям подозреваемые открыли огонь и в результате перестрелки были убиты. Также СМИ сообщают, что дом, в котором находились боевики, после штурма загорелся.