Чтобы не отдавать в школу: в России верующие выдумали похищение дочери

Девочку два дня искали волонтеры, местные жители, водолазы и следователи.

В российском селе Паниковец Липецкой области местные жители инсценировали похищение своей 8-летней дочери, чтобы ребенок не ходил в школу.

Об этом передает Lenta.ru.

Отмечается, что родители хотели избежать светского образования ребенка, и отец при помощи священника тайно перевез дочь в Москву. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.

Читайте такжеВ России заподозренный в педофилии майор полиции выпал из окна и разбился2 сентября, когда девочка не пришла на школьную линейку, в дом ее семьи приехала директор школы, и мать рассказала ей, что ребенок пропал. После этого девочку два дня искали волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Мать ребенка проверили на полиграфе, и она во всем призналась. Женщина рассказала, что девочка находится в подмосковном городе Щелково.

При этом у родителей не было никаких документов, подтверждающих родство с ребенком — его доказала экспертиза ДНК. Верующие родители не стали оформлять дочери документы, в том числе свидетельство о рождении. Каким образом девочку зачислили в первый класс школы, неизвестно.

Прокуратура Елецкого района оштрафовала мать ребенка на две тысячи рублей. Кроме того, в адрес начальника отдела районного образования, главы Воронецкого сельсовета и начальника ОМВД по Елецкому району внесли представления. В ходе проверки матери ребенка оформили временную регистрацию, она также согласилась отдать дочь в школу. Свидетельство о рождении им придется оформлять через суд.

Как ранее сообщал УНИАН, в РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками.