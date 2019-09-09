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Россиянка уличила любовника в сексе с ее 16-летней дочерью

20:15, 09 сентября 2019
Русский міръ
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Женщина поймала любовника на изменах с ее 16-летней дочерью / фото pixabay.com

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По предварительным данным, 27-летний мужчина в течение месяца домогался своей падчерицы и совершал с ней действия сексуального характера. Узнав о происходящем, женщина заявила на любовника в полицию, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По заявлению жительницы Мелеузовского района о совершении ее сожителем развратных действий в отношении ее 16-летней дочери СУ СК РФ по РБ проводится доследственная проверка", — рассказали правоохранители.

Ранее в Москве молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих на берегу водоема.

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Теги: #Россия#изнасилование#измена