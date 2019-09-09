Россиянка уличила любовника в сексе с ее 16-летней дочерью

Предварительно установлено, что мужчина домогался падчерицы в течение месяца и совершал с ней действия сексуального характера.

В российском Мелеузе 37-летняя местная жительница уличила своего сожителя в измене с ее 16-летней дочкой.

Читайте такжеВ России избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка (фото)

По предварительным данным, 27-летний мужчина в течение месяца домогался своей падчерицы и совершал с ней действия сексуального характера. Узнав о происходящем, женщина заявила на любовника в полицию, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По заявлению жительницы Мелеузовского района о совершении ее сожителем развратных действий в отношении ее 16-летней дочери СУ СК РФ по РБ проводится доследственная проверка", — рассказали правоохранители.

Ранее в Москве молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих на берегу водоема.