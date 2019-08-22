В России пара занялась сексом посреди улицы на фоне работающего экскаватора (видео 18+)

Мимо занимающейся любовью парочки проходили родители с детьми и велись строительные работы.

В Москве молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих на берегу водоема. Страстные любовники находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает телеграм-канал Hue, опубликовав соответствующее видео. "Горячий секс на фоне экскаватора: в Москве у Люблинского пруда заметили парочку, которая предавалась любви на глазах у всех. Мимо проходили родители с детьми, а также велись строительные работы. Но влюбленных это не смутило. Они были под градусом и под чувствами", – говорится в сообщении.

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