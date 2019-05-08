Бутылка водки и открытка от Путина: росСМИ рассказали о "наборе ветерану" ко Дню Победы

В Российской Федерации часто на продуктовых наборах стараются еще и сэкономить, подсовывая ветеранам просроченные продукты.

В России ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая власти предположительно подарят дешевый продуктовый набор, бутылку водки и открытку от президента Владимира Путина.

Издание Daily Storm вспомнило, что дарили ветеранам на 9 Мая в прошлые годы, и выяснило, что подарят в этом.

Самый типичный подарок для ветеранов - это продовольственный набор. Обычно стоимость продуктов в нем составляет около 500 рублей, что составляет около 200 гривень. Кладут туда чаще всего тушенку, крупы, чай, печенье и водку.

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«Пожилым людям дарят крепкое спиртное, которое противопоказано и не в столь почтенном возрасте», - отмечают журналисты.

При этом на продуктовых наборах стараются еще и сэкономить, подсовывая ветеранам просроченные продукты. Некоторые такие истории попадали в прессу и ожидаемо вызывали общественное возмущение.

«С душком оказываются то тушенка, то майонез, то колбаса. Родственники ветеранов пишут о стыдных подарках в соцсетях, чиновники обещают исправиться, а на следующий год все повторяется в каком-нибудь другом городе», - рассказывают российские журналисты.

Кроме продуктов в этом году в ветеранский «топ-лист» входит постельное белье, полотенца и другой бытовой текстиль. Так, ветеранам из Смоленской области пообещали шерстяные пледы стоимостью почти 800 рублей, из Курганской области - стеганные одеяла за 700 рублей.

Традиционным подарком ко Дню Победы в России считается открытка с поздравлениями от президента Владимира Путина за 26 рублей. В 2019 году их получат один миллион триста десять тысяч двести сорок два ветерана. На это потратят 34,5 миллиона рублей.