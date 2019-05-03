Россияне ко Дню победы соорудили "пивной" танк (фото)
15:54, 03 мая 2019Русский міръ
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На снимке видно сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг - упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.
Фото: страница «Независимый Ноябрьск»
В российском Ноябрське тематически оформили ко Дню Победы торговый стенд в одном из местных продуктовых магазинов - россияне соорудили "танк" из пива.
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Соответствующий снимок был опубликован в интернет-сообществе, посвященном городу, во «ВКонтакте».
На снимке видно сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг - упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.
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