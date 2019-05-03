Россияне ко Дню победы соорудили "пивной" танк (фото)

На снимке видно сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг - упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.

В российском Ноябрське тематически оформили ко Дню Победы торговый стенд в одном из местных продуктовых магазинов - россияне соорудили "танк" из пива. Читайте также#AryaChallenge: самый скандальный момент в последнем сезоне "Игры престолов" превратился в новый флешмоб (видео) Соответствующий снимок был опубликован в интернет-сообществе, посвященном городу, во «ВКонтакте». На снимке видно сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг - упаковки с кетчупом и мангал с шампурами. Как сообщал УНИАН, в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю.

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