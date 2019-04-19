Стала известна причина смерти звезды сериала "Кадетство"
12:19, 19 апреля 2019Русский міръ
0 0
Подруга Цывиной рассказала, что актриса умерла от кардиомиопатии.
Ирина Цывина умерла 18 апреля / Фото: 24СМИ
Российская актриса, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась от кардиомиопатии.
Читайте такжеУмерла 16-летняя звезда блокбастера "Облачный атлас"
Об этом сообщает "МК" со ссылкой на подругу покойной, которая занимается похоронами.
Она объяснила, что такая сердечная патология возникает из-за аутоиммунных заболеваний и тяжелой инфекции, также возможна в результате длительного употребления алкоголя.
Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Известна по сериалам "Кадетство", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.
Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter