Стала известна причина смерти звезды сериала "Кадетство"

Подруга Цывиной рассказала, что актриса умерла от кардиомиопатии.

Российская актриса, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась от кардиомиопатии.

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Об этом сообщает "МК" со ссылкой на подругу покойной, которая занимается похоронами.

Она объяснила, что такая сердечная патология возникает из-за аутоиммунных заболеваний и тяжелой инфекции, также возможна в результате длительного употребления алкоголя.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Известна по сериалам "Кадетство", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.