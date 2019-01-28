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Путин устроил праздник на кладбище и разозлил россиян своим позорным поведением (видео)

10:48, 28 января 2019
Русский міръ
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В Санкт-Петербурге отметили 75-летие полного снятия блокады с города (в прошлом Ленинград) / фото kremlin.ru

27 января в Санкт-Петербурге отметили 75-летие полного снятия блокады с города (в прошлом Ленинград) во время Второй мировой войны.

Путин, который приехал на кладбище, начал приветствовать собравшихся людей "с праздником". Соответствующее видео показал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Пользователи соцсети уже окрестили событие "праздником на кладбище". Они раскритиковали Путина за такое поведение и заметили, что он устроил празднование на поминовении погибших.

"Что-то у меня слух режет от слов с праздником... Кладбище, жертвы и праздник... С ума сошел что ли... Господи прости...", "Кладбище не место для шоу";

"Кому война, а кому праздник на Пискарёвском кладбище";

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"Рабы пришли поблагодарить за унижение. Мерзкое зрелище";

"...К 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Путин подарил россиянам праздничный парад. А Германия выделила 12 миллионов евро на помощь блокадникам и ветеранам той войны. Вот разница. Путин устроил себе личный праздник, повод, чтобы вылезти под камеры";

"Нормальные люди на могилах героев не радуются, а тихо поминают жертв трагедии";

"Танцы на костях – не праздник", – пишут пользователи.

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Теги: #Вторая мировая#Владимир Путин