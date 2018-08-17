Скандальный российский актер устроил пьяный дебош в самолете в оккупированном Крыму (фото)

Инцидент произошел в самолете, который вылетал из Симферополя в Москву.

Скандальный российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете.

Как сообщается в Telegram-канале Super, инцидент произошел в самолете, который вылетал из Симферополя в Москву.

"Инцидент произошёл на борту, вылетавшем из Симферополя в Москву: из-за неадекватного поведения актёра самолёт не смог взлететь, а Панина сняли с рейса в сопровождении полиции", - говоится в сообщении.

Напомним, россиский актер Алексей Панин публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы.