Скандальный российский актер устроил пьяный дебош в самолете в оккупированном Крыму (фото)

08:30, 17 августа 2018
Русский міръ
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Из-за неадекватного поведения актёра самолёт не смог взлететь / Telegram-канал Super

Как сообщается в Telegram-канале Super, инцидент произошел в самолете, который вылетал из Симферополя в Москву.

"Инцидент произошёл на борту, вылетавшем из Симферополя в Москву: из-за неадекватного поведения актёра самолёт не смог взлететь, а Панина сняли с рейса в сопровождении полиции", - говоится в сообщении.

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Telegram-канал Super
Telegram-канал Super
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Напомним, россиский актер Алексей Панин публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы.

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Теги: #Крым#российский актер