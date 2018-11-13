В России четверо мужчин притворились желтым автобусом, чтобы пройти по закрытому для пешеходов мосту (видео)
15:40, 13 ноября 2018Русский міръ
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Мужчины прошли несколько десятков метров по одной из центральных полос моста, после чего их остановил охранник.
Участников шествия сняли на видео / скриншот
В российском Владивостоке четверо мужчин прошли по Золотому мосту в костюме желтого автобуса. Они назвали это акцией против дискриминации пешеходов.
Об этом сообщает "Медуза".
Участников шествия сняли на видео. Судя по опубликованному ролику, мужчины прошли несколько десятков метров по одной из центральных полос моста, после чего их остановил охранник. Тот потребовал, чтобы участники акции перешли к обочине и вернулись назад.
Россияне притворились автобусом
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