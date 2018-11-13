В России четверо мужчин притворились желтым автобусом, чтобы пройти по закрытому для пешеходов мосту (видео)

Мужчины прошли несколько десятков метров по одной из центральных полос моста, после чего их остановил охранник.

В российском Владивостоке четверо мужчин прошли по Золотому мосту в костюме желтого автобуса. Они назвали это акцией против дискриминации пешеходов.

Об этом сообщает "Медуза".

Участников шествия сняли на видео. Судя по опубликованному ролику, мужчины прошли несколько десятков метров по одной из центральных полос моста, после чего их остановил охранник. Тот потребовал, чтобы участники акции перешли к обочине и вернулись назад.

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