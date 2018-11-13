В Москве мужчина купил iPhone за ванну мелочи, которую притащил с собой в магазин (фото)

После покупки iPhone посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь.

Один из покупателей iPhone в одном из московских магазинов заплатил за гаджет мелочью, принесенной в ванне.

Об этом рассказала представитель магазина Людмила Семушина, передает "РИА Новости".

Читайте такжеВ России к Пасхе выпустили христианский iPhone X за почти $5 тысяч (фото)

"В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей", — рассказала представитель магазина. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5-2 часов. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь.

Напомним, в сентябре в Москве первый покупатель не купил новый iPhone, потому что потратил все деньги на место в очереди.