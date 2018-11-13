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В Москве мужчина купил iPhone за ванну мелочи, которую притащил с собой в магазин (фото)

15:31, 13 ноября 2018
Русский міръ
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REUTERS

Об этом рассказала представитель магазина Людмила Семушина, передает "РИА Новости".

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"В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей", — рассказала представитель магазина. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5-2 часов. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь.

Напомним, в сентябре в Москве первый покупатель не купил новый iPhone, потому что потратил все деньги на место в очереди.

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Теги: #Москва#iPhone