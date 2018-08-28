В РФ подростки избили школьного учителя из-за незнания блатного жаргона (фото)
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 112 УК «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» после инцидента с избиением прохожих в Таврическом саду. Крепче всего досталось учителю гимназии, который растерялся от вопроса агрессивной толпы «Че сидим?».
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Нападение случилось в девять часов вечера 24 августа. Учитель с другом и двумя девушками сидел на скамейке. К ним подошла компания подростков, минут за десять до этого крушившая мусорные урны на Таврической улице. Незнакомцы стали бесцеремонно щупать рюкзаки и сумки петербуржцев, «чёкать» и поддевать жаргонными словечками. 24-летний учитель пытался образумить бесстыдников: «Ребята, давайте успокоимся и поговорим». За это предложение он был одарен двумя прицельными ударами в челюсть и множественными – по туловищу и голове. Били руками и ногами, пишет "Фонтанка".
Учителя госпитализировали в Александровскую больницу с двумя переломами челюсти. Товарищу тоже досталось, ему сломали нос.
Друзья пострадавших оперативно вычислили по соцсетям всю компанию. Ее составляют старшеклассники из разных школ, объединенные любовью к субкультуре А.У.Е. «Арестантский уклад един». Многочисленные фотоснимки на страницах подростков свидетельствуют о ненависти к полицейским, пристрастию к «блатному» сленгу и чуть ли не обожествлению тюремных порядков.
По 112-й статье России уголовной ответственности подлежат лица от 16 лет и старше. Некоторые зачинщики, судя по страницам в соцсетях, для воплощения своих грез пока не доросли.