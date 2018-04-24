Все "на соплях": новый стадион к ЧМ-2018 в российском Волгограде трещит по швам (фото)

Сейчас на стадионе проводятся тестовые матчи, первый состоялся 21 апреля, следующий пройдет 2 мая, потом 8 мая и 9 мая.

Построенный для проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018 в российском Волгограде стадион «Арена-Волгоград» трещит по швам.

Как сообщает местное издание vnews34.ru, новый объект уже начал разваливаться, и свидетельством тому стали фотографии, сделанные болельщиками во время тестового матча, проходившего на новом стадионе в прошлую субботу. Снимки опубликованы в одном из популярных среди российских пользователей пабликов.

Десятки людей оставили свои комментарии под фото. «Волгоградцы уже не удивляются масштабам халтуры, которая присутствует в городе даже на таких объектах, которые примут не только местных рядовых обывателей, но и иностранных гостей», – отмечает издание.

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«Стоит ли возмущаться, если это уже норма?», - считают жители Волгограда. - «Всё равно на этом стадионе простым людям и их детям не заниматься. А о чужих не нужно волноваться. Денег хватит на всё», «Спасибо автору поста. Скину фотку своим знакомым, чтоб туда ни ногой», «Надо в ростехнадзор эту фотку, может займутся проверкой», «Если это на терминале Д, то все понятно, там опора при стройке рухнула. Поставили новую. Да весь стадион построен на соплях», «О чем тут говорить, если алюминиевые балки -каркас приходили уже с лопинами! Их просто герметиком заполняли и красили», «Я туда ни ногой. Потом не удивлюсь очередному ЧП и тупому сваливанию вины на простых людей. Как и здесь винят человека, показавшего трещину. А потом также, мол сами виноваты простые люди, что не сказали про трещину. А как приёмка стадиона проходила - вопрос к чинушам и ответственным службам? Тупизм и маразм зашкаливает, примеров слишком много уже видно».

Издание также напоминает, что в начале декабря прошлого года на территории строительства стадиона был зафиксирован факт гибели одного из рабочих, который эксплуатировал автомобильный гидравлический подъемник. А сейчас на стадионе проводятся тестовые матчи. Первый состоялся 21 апреля, следующий пройдет 2 мая, потом 8 мая и 9 мая.

Отметим, введение в эксплуатацию стадиона произошло 3 апреля 2018 года.