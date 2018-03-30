Главный пропагандист Кремля заявил, что Украина должна отказаться от своего места в ООН

Развивая тезис о членстве Украины в ООН, Соловьев пришел к абсурдному выводу, при этом ссылаясь на "логику".

Главный пропагандист Кремля, журналист Владимир Соловьев заявил, что Украина должна отказаться от своего места в ООН и пытаться вступить заново. По его мнению, Украина "в момент присоединения не была государством".

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Эту идею он озвучил в ходе дискуссии с гостями своей программы на телеканале "Россия 1", передает Обозреватель. Сначала высокопоставленный член партии "Справедливая Россия" Александр Романович отметил, что Украина стала членом ООН как УССР. Соловьев решил развить этот тезис и привести к абсурдному выводу, сославшись на "логику".

"Абсолютно правильный вопрос: почему Украина была членом ООН? Вот Франция была государством, а Украина не была. За счет того самого коммунистического идола, от которого теперь Украина отказывается. Поэтому по логике она должна отказаться от места в ООН и заново пытаться вступить", - сказал пропагандист.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ лицо избитого в День ВДВ журналиста НТВ использовали в рекламе беляшей.