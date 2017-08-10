В РФ лицо избитого журналиста НТВ использовали в рекламе беляшей

Сеть закусочных Hot в Омске использовала кадр из ролика, в котором во время празднования Дня ВДВ мужчина наносит удар в лицо корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву, пишет FlashSiberia.

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В аккаунтах закусочной в соцсетях появились изображения, стилизованные под мультипликацию. На них пострадавший обозначен как «Голод», а нападавший - кафе Hot.

«Hot и Беляш'Ок, спасем Омск от голода», - говорится в описании поста.

Издание отметило, что клиенты неоднозначно отнеслись к идее: одни осудили желание нажиться на скандале, а другие признали шутку смешной.

Как сообщал УНИАН, пропагандисты телеканала RT вновь "блеснули" фейком: в своем сюжете они рассказали о том, что мужчина в майке "Оплот", ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, выступал с проукраинских позиций.

2 августа в Парке Горького в Москве, где традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ. Это произошло в прямом эфире. На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.