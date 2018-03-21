Радиоведущая в России назвала электорат Путина "приматами" и потеряла работу

16:02, 21 марта 2018
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

«Она отстранена от эфира до выяснения всех обстоятельств. Это внутреннее дело редакции. Никаких звонков из правительства не было», - заявил гендиректор радиостанции Виталий Ким, передает Камчатка-Информ.

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Слова ведущей приобрели широкий резонанс после того, как запись была опубликована в интернете. "Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность, так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" - сказала ведущая.

Как сообщал УНИАН, на выборах Путина россиянка 20 минут пускала пузыри в кабинке для голосования.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Россия#выборы президента РФ