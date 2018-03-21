Радиоведущая в России назвала электорат Путина "приматами" и потеряла работу

"Стабильность, так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь", - сказала, в частности, ведущая.

Руководство радиостанции "Радио СВ" на Камчатке отстранило от эфира ведущую Росину Буданс, которая назвала голосовавших за Владимира Путина людей "приматами".

«Она отстранена от эфира до выяснения всех обстоятельств. Это внутреннее дело редакции. Никаких звонков из правительства не было», - заявил гендиректор радиостанции Виталий Ким, передает Камчатка-Информ.

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Слова ведущей приобрели широкий резонанс после того, как запись была опубликована в интернете. "Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность, так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" - сказала ведущая.

Как сообщал УНИАН, на выборах Путина россиянка 20 минут пускала пузыри в кабинке для голосования.