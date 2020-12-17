Напитки являются важным элементом праздничного застолья в новогоднюю ночь. Так, бокальчик теплого, ароматного и пряного глинтвейна будет замечательным дополнением к вкусным блюдам.
Глинтвейн для новогодней ночи
- Вино (красное, сухое) - 0,75 мл
- Имбирь (свежий, нарезанный) - 1 ст. л.
- Бадьян - 1 шт. (звездочка)
- Апельсин - 0,5 шт.
- Яблоко (маленькое) - 1 шт.
- Корица - 1 шт. (палочка или 1 ч. л. порошка корицы)
- Сахар - 3 ст. л.
Нарезать апельсин и яблоко полукружочками. Имбирь почистить и нарезать пластинками (не мелкими), палочку корицы раздробить.
Читайте такжеРождественский штоллен: как приготовить праздничную немецкую выпечкуВ сотейник налить вино, добавить сахар, корицу, имбирь и остальные ингредиенты. Положить вино с пряностями на огонь чуть ниже среднего. Довести глинтвейн до 70-80℃ (не доводить до кипения). Уменьшить огонь до минимума и варить 10 минут.
По истечении времени, выключить огонь, накрыть сотейник крышкой и дать настояться напитку 30 минут. После разлить глинтвейн по бокалам и подавать к столу.
Кофейный глинтвейн по-французски
- Вино красное сухое - 200 мл
- Вода - 200 мл
- Корица (палочка) - 1 шт.
- Сахар коричневый - 3 ст. л.
- Апельсин - 0,5 шт.
- Кофе натуральный-2 ч. л.
- Бадьян (звездочки) - 2 шт.
- Гвоздика (звездочки) - 5 шт.
- Мед
Для приготовления лучше использовать натуральный кофе. Заварить его в турке или с помощью кофемашины. Конечно, можно использовать и растворимый кофе, но вкус и аромат будет несколько иным.
Взять палочку корицы, звездочки бадьяна и гвоздики.
В ковш или кастрюльку налить вино, добавить сахар. Налить заваренный кофе, добавить пряности и нагреть до растворения сахара.
Апельсин нарезать на кружочки. Добавьте его в напиток, нагреть, но не кипятить до 70-80℃. Визуально нагревать, пока не исчезнет белая пена.
Накрыть ковш крышкой и дать настояться 15-20 минут на выключенной плите.
Подавать напиток горячим в нагретых бокалах, стаканах - нагреть их, несколько минут продержав под струей горячей воды, а затем вытереть сухим полотенцем.
Если недостаточно сахара, то можно добавить мед. При подаче в бокал положить кусок апельсина.
Безалкогольный глинтвейн
- Сок виноградный - 1 л
- Вода - 1 ст.
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Гвоздика - 3 шт.
- Душистый перец - 3-4 шт. (горошек)
- Свежий имбирь - 0,5 ч. л.
- Корица - 0,5 ч. л.
- Кардамон - 3 щепотки
Яблоко очистить от середины и косточек, нарезать тонкими кусочками. Нарезать дольками апельсин, также очищая его от косточек. Снять цедру с лимона.
Читайте такжеБельгийские вафли: как готовить нежные и пышные золотистые вафлиВ кастрюлю налить стакан воды и хорошо ее нагреть (но не кипятить). Затем добавить туда корицу, мелко нарезанный имбирь, душистый перец, гвоздику и кардамон. Хорошо перемешать и дать прогреться.
Далее добавить сок, нарезанные фрукты и цедру лимона. Хорошо прогреть, снять с огня и дать постоять под крышкой примерно 20 минут. Подавать напиток, украсив палочкой корицы и ломтиками фруктов.
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