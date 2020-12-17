Лучший алкогольный согревающий напиток для зимних вечеров и праздничных застолий.

Напитки являются важным элементом праздничного застолья в новогоднюю ночь. Так, бокальчик теплого, ароматного и пряного глинтвейна будет замечательным дополнением к вкусным блюдам.

Глинтвейн для новогодней ночи

Вино (красное, сухое) - 0,75 мл

Имбирь (свежий, нарезанный) - 1 ст. л.

Бадьян - 1 шт. (звездочка)

Апельсин - 0,5 шт.

Яблоко (маленькое) - 1 шт.

Корица - 1 шт. (палочка или 1 ч. л. порошка корицы)

Сахар - 3 ст. л.

Нарезать апельсин и яблоко полукружочками. Имбирь почистить и нарезать пластинками (не мелкими), палочку корицы раздробить.

Читайте такжеРождественский штоллен: как приготовить праздничную немецкую выпечкуВ сотейник налить вино, добавить сахар, корицу, имбирь и остальные ингредиенты. Положить вино с пряностями на огонь чуть ниже среднего. Довести глинтвейн до 70-80℃ (не доводить до кипения). Уменьшить огонь до минимума и варить 10 минут.

По истечении времени, выключить огонь, накрыть сотейник крышкой и дать настояться напитку 30 минут. После разлить глинтвейн по бокалам и подавать к столу.

Кофейный глинтвейн по-французски

Вино красное сухое - 200 мл

Вода - 200 мл

Корица (палочка) - 1 шт.

Сахар коричневый - 3 ст. л.

Апельсин - 0,5 шт.

Кофе натуральный-2 ч. л.

Бадьян (звездочки) - 2 шт.

Гвоздика (звездочки) - 5 шт.

Мед

Для приготовления лучше использовать натуральный кофе. Заварить его в турке или с помощью кофемашины. Конечно, можно использовать и растворимый кофе, но вкус и аромат будет несколько иным.

Взять палочку корицы, звездочки бадьяна и гвоздики.

В ковш или кастрюльку налить вино, добавить сахар. Налить заваренный кофе, добавить пряности и нагреть до растворения сахара.

Апельсин нарезать на кружочки. Добавьте его в напиток, нагреть, но не кипятить до 70-80℃. Визуально нагревать, пока не исчезнет белая пена.

Накрыть ковш крышкой и дать настояться 15-20 минут на выключенной плите.

Подавать напиток горячим в нагретых бокалах, стаканах - нагреть их, несколько минут продержав под струей горячей воды, а затем вытереть сухим полотенцем.

Если недостаточно сахара, то можно добавить мед. При подаче в бокал положить кусок апельсина.

Безалкогольный глинтвейн

Сок виноградный - 1 л

Вода - 1 ст.

Цедра лимона - 1 ст. л.

Апельсин - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Гвоздика - 3 шт.

Душистый перец - 3-4 шт. (горошек)

Свежий имбирь - 0,5 ч. л.

Корица - 0,5 ч. л.

Кардамон - 3 щепотки

Яблоко очистить от середины и косточек, нарезать тонкими кусочками. Нарезать дольками апельсин, также очищая его от косточек. Снять цедру с лимона.

Читайте такжеБельгийские вафли: как готовить нежные и пышные золотистые вафлиВ кастрюлю налить стакан воды и хорошо ее нагреть (но не кипятить). Затем добавить туда корицу, мелко нарезанный имбирь, душистый перец, гвоздику и кардамон. Хорошо перемешать и дать прогреться.

Далее добавить сок, нарезанные фрукты и цедру лимона. Хорошо прогреть, снять с огня и дать постоять под крышкой примерно 20 минут. Подавать напиток, украсив палочкой корицы и ломтиками фруктов.

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Автор: УНИАН