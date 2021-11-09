В зимне-осенний период организм человека тратит очень много энергии для того, чтобы согреться. Мы расскажем, как готовить горячие алкогольные коктейли, потому что это отличный способ не только попробовать что-то новое, а и сделать вечерние посиделки уютнее.
Будьте уверены - у вас получится приготовить такой вкусный напиток, даже если вы никогда раньше этого не делали.
Горячие алкогольные напитки - виды и рецепты
Согревающий напиток с добавлением спиртного - это не только вкусный коктейль, но и отличное средство для профилактики простуды. Приготовить его можно с добавлением разного алкоголя и специй, всё зависит от ваших предпочтений и фантазии.
Ежевичный глинтвейн
- сухое красное вино - 1 бутылка (750 мл);
- ежевика (свежая или замороженная, можно использовать ежевичный сок) - ¼ стакана;
- гвоздика - 6 звездочек (либо молотая гвоздика);
- анис (бадьян) - 4 звездочки;
- корица - 2 палочки;
- можжевеловая ягода (свежая, сушеная, замороженная) - 5 шт;
- апельсин - 2 шт;
- коричневый сахар - 50 г.
Красное вино вылить в кастрюлю, добавить ежевику, гвоздику, бадьян, корицу и ягоды можжевельника. Варить на среднем огне, помешивая, 10-15 минут, не доводя до кипения. В конце добавить апельсиновые дольки и коричневый сахар. Снова перемешать, оставить на плите еще на 5-7 минут.
Горячий шоколад с ромом
- ром - 25 мл;
- горячий какао - 125 мл;
- тертый шоколад - 20 гр;
- взбитые сливки или молотая корица.
Приготовить такой напиток несложно: нужно в стакане соединить ром и горячий какао, посыпать тертым шоколадом. Сверху полить взбитыми сливками и добавить корицу.
Домашняя медовуха
- мед - 500 мл;
- хлебные дрожжи - 100 гр;
- чистая вода - 4 л;
- сахарный песок - 500 гр.
Читайте такжеРецепты чая с ягодами: горячие напитки для профилактики осенней простудыВзять эмалированную посуду, в ней смешать воду, половину меда, сахар и поставить на огонь. Подождать, пока закипит, затем 15 минут подержать на маленьком огне. Обязательно помешивать жидкость, убирая пенку.
Снять кастрюлю с огня, остудить до комнатной температуры и ввести дрожжи. Если всыпать их в горячую жидкость, это отразится на результате. Накрыть марлей и убрать в темное место на 2 суток.
Апельсиновый грог
- черный чай - 2 пакетика или 2 ч.л;
- черный ром - 50 мл;
- апельсин - 1 шт;
- сахар - 4 ч.л;
- корица - 3 палочки;
- анис - 4 звездочки.
Заварку залить кипяченой водой и настаивать 3-5 минут. Достать пакетики или процедить жидкость так, чтобы убрать заварку, добавить ром. Взять 4 бокала, апельсин помыть, разрезать на дольки и разложить по емкостям. В каждый бокал всыпать сахар, добавить половину палочки корицы, анис и залить чаем с ромом.
Ирландский кофе
- ирландский виски - 120 мл;
- коричневый сахар - 8 ч.л;
- свежезаваренный крепкий зерновой кофе - 500 мл;
- взбитые сливки - 150 мл;
- какао-порошок.
Бокалы для напитка промыть, вытереть насухо. Добавить 3-4 ст.л рома в каждый из них, провернуть бокал так, чтобы жидкость попала на края, положить сахар и поджечь. Дождаться, пока сахар прогорит, затем вылить оставшийся ром, добавить кофе и взбитые сливки. Сверху посыпать какао-порошком.
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