Какой горячий напиток приготовить дома / depositphotos.com

В зимне-осенний период организм человека тратит очень много энергии для того, чтобы согреться. Мы расскажем, как готовить горячие алкогольные коктейли, потому что это отличный способ не только попробовать что-то новое, а и сделать вечерние посиделки уютнее.

Будьте уверены - у вас получится приготовить такой вкусный напиток, даже если вы никогда раньше этого не делали.

Горячие алкогольные напитки - виды и рецепты

Рецепты самых популярных горячих напитков / depositphotos.com

Согревающий напиток с добавлением спиртного - это не только вкусный коктейль, но и отличное средство для профилактики простуды. Приготовить его можно с добавлением разного алкоголя и специй, всё зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Ежевичный глинтвейн

  • сухое красное вино - 1 бутылка (750 мл);
  • ежевика (свежая или замороженная, можно использовать ежевичный сок) - ¼ стакана;
  • гвоздика - 6 звездочек (либо молотая гвоздика);
  • анис (бадьян) - 4 звездочки;
  • корица - 2 палочки;
  • можжевеловая ягода (свежая, сушеная, замороженная) - 5 шт;
  • апельсин - 2 шт;
  • коричневый сахар - 50 г.

Красное вино вылить в кастрюлю, добавить ежевику, гвоздику, бадьян, корицу и ягоды можжевельника. Варить на среднем огне, помешивая, 10-15 минут, не доводя до кипения. В конце добавить апельсиновые дольки и коричневый сахар. Снова перемешать, оставить на плите еще на 5-7 минут.

Горячий шоколад с ромом

  • ром - 25 мл;
  • горячий какао - 125 мл;
  • тертый шоколад - 20 гр;
  • взбитые сливки или молотая корица.

Приготовить такой напиток несложно: нужно в стакане соединить ром и горячий какао, посыпать тертым шоколадом. Сверху полить взбитыми сливками и добавить корицу.

Домашняя медовуха

  • мед - 500 мл;
  • хлебные дрожжи - 100 гр;
  • чистая вода - 4 л;
  • сахарный песок - 500 гр.

Читайте такжеРецепты чая с ягодами: горячие напитки для профилактики осенней простудыВзять эмалированную посуду, в ней смешать воду, половину меда, сахар и поставить на огонь. Подождать, пока закипит, затем 15 минут подержать на маленьком огне. Обязательно помешивать жидкость, убирая пенку. 

Снять кастрюлю с огня, остудить до комнатной температуры и ввести дрожжи. Если всыпать их в горячую жидкость, это отразится на результате. Накрыть марлей и убрать в темное место на 2 суток.

Апельсиновый грог

  • черный чай - 2 пакетика или 2 ч.л;
  • черный ром - 50 мл;
  • апельсин - 1 шт;
  • сахар - 4 ч.л;
  • корица - 3 палочки;
  • анис - 4 звездочки.

Заварку залить кипяченой водой и настаивать 3-5 минут. Достать пакетики или процедить жидкость так, чтобы убрать заварку, добавить ром. Взять 4 бокала, апельсин помыть, разрезать на дольки и разложить по емкостям. В каждый бокал всыпать сахар, добавить половину палочки корицы, анис и залить чаем с ромом.

Ирландский кофе

  • ирландский виски - 120 мл;
  • коричневый сахар - 8 ч.л;
  • свежезаваренный крепкий зерновой кофе - 500 мл;
  • взбитые сливки - 150 мл;
  • какао-порошок.

Бокалы для напитка промыть, вытереть насухо. Добавить 3-4 ст.л рома в каждый из них, провернуть бокал так, чтобы жидкость попала на края, положить сахар и поджечь. Дождаться, пока сахар прогорит, затем вылить оставшийся ром, добавить кофе и взбитые сливки. Сверху посыпать какао-порошком.

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Автор: Кристина Кащавцева