Как согреться осенью, если батареи холодные, а одеяло тонкое - подскажет УНИАН.

В зимне-осенний период организм человека тратит очень много энергии для того, чтобы согреться. Мы расскажем, как готовить горячие алкогольные коктейли, потому что это отличный способ не только попробовать что-то новое, а и сделать вечерние посиделки уютнее.

Будьте уверены - у вас получится приготовить такой вкусный напиток, даже если вы никогда раньше этого не делали.

Горячие алкогольные напитки - виды и рецепты

Согревающий напиток с добавлением спиртного - это не только вкусный коктейль, но и отличное средство для профилактики простуды. Приготовить его можно с добавлением разного алкоголя и специй, всё зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Ежевичный глинтвейн

сухое красное вино - 1 бутылка (750 мл);

ежевика (свежая или замороженная, можно использовать ежевичный сок) - ¼ стакана;

гвоздика - 6 звездочек (либо молотая гвоздика);

анис (бадьян) - 4 звездочки;

корица - 2 палочки;

можжевеловая ягода (свежая, сушеная, замороженная) - 5 шт;

апельсин - 2 шт;

коричневый сахар - 50 г.

Красное вино вылить в кастрюлю, добавить ежевику, гвоздику, бадьян, корицу и ягоды можжевельника. Варить на среднем огне, помешивая, 10-15 минут, не доводя до кипения. В конце добавить апельсиновые дольки и коричневый сахар. Снова перемешать, оставить на плите еще на 5-7 минут.

Горячий шоколад с ромом

ром - 25 мл;

горячий какао - 125 мл;

тертый шоколад - 20 гр;

взбитые сливки или молотая корица.

Приготовить такой напиток несложно: нужно в стакане соединить ром и горячий какао, посыпать тертым шоколадом. Сверху полить взбитыми сливками и добавить корицу.

Домашняя медовуха

мед - 500 мл;

хлебные дрожжи - 100 гр;

чистая вода - 4 л;

сахарный песок - 500 гр.

Читайте такжеРецепты чая с ягодами: горячие напитки для профилактики осенней простудыВзять эмалированную посуду, в ней смешать воду, половину меда, сахар и поставить на огонь. Подождать, пока закипит, затем 15 минут подержать на маленьком огне. Обязательно помешивать жидкость, убирая пенку.

Снять кастрюлю с огня, остудить до комнатной температуры и ввести дрожжи. Если всыпать их в горячую жидкость, это отразится на результате. Накрыть марлей и убрать в темное место на 2 суток.

Апельсиновый грог

черный чай - 2 пакетика или 2 ч.л;

черный ром - 50 мл;

апельсин - 1 шт;

сахар - 4 ч.л;

корица - 3 палочки;

анис - 4 звездочки.

Заварку залить кипяченой водой и настаивать 3-5 минут. Достать пакетики или процедить жидкость так, чтобы убрать заварку, добавить ром. Взять 4 бокала, апельсин помыть, разрезать на дольки и разложить по емкостям. В каждый бокал всыпать сахар, добавить половину палочки корицы, анис и залить чаем с ромом.

Ирландский кофе

ирландский виски - 120 мл;

коричневый сахар - 8 ч.л;

свежезаваренный крепкий зерновой кофе - 500 мл;

взбитые сливки - 150 мл;

какао-порошок.

Бокалы для напитка промыть, вытереть насухо. Добавить 3-4 ст.л рома в каждый из них, провернуть бокал так, чтобы жидкость попала на края, положить сахар и поджечь. Дождаться, пока сахар прогорит, затем вылить оставшийся ром, добавить кофе и взбитые сливки. Сверху посыпать какао-порошком.

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Автор: Кристина Кащавцева