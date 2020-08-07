Нежное и рассыпчатое печенье: как быстро приготовить вкусное лакомство дома
Домашнее печенье - едва ли не самое любимое лакомство к чаю или кофе. А приготовленные на скорую руку вкусности выручат, если вдруг нужно срочно сделать вкусную выпечку.
Печенье "Взлетное"
- Мука - 400 г
- Сахар - 200 г
- Масло сливочное - 300 г
- Яйца - 3 шт.
Соединить в одной миске яйца, сахар и масло. Взбить все в пышную однородную массу.
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Затем соединить с мукой, и быстро замесить тесто.
Включить духовку.
Отсадить печенье на противень при помощи кондитерского мешка с зубчатой трубочкой в виде палочек длиной 5-6 см. Выпекать при температуре 200-220°С в течение 10 минут.
Быстрое песочное печенье с ванилью
- Мука - 1,5 ст.
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 0,5 ст.
- Растительное масло - 0,5 ст.
- Ванильный сахар - 10 г
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
В миску вбить яйцо. Добавить ванильный и обычный сахар. Влить растительное масло, и хорошо перемешать ложкой до консистенции густого меда.
Всыпать половину муки и разрыхлитель. Сначала замешать густое тесто ложкой.
Добавить оставшуюся муку и замесить тесто руками. Скатать из теста небольшие шарики, размером с грецкий орех. Обвалять их из стороны в сахаре.
Выложить шарики на противень. Украсить полукруглыми надрезами, или другими по желанию. Выпекать при температуре 180°С в течение 10-15 минут.
Быстрое печенье с вареньем
- Мука - 320 г
- Сливочное масло (или маргарин) - 250 г
- Сахарная пудра - 210 г
- Яичные желтки - 5 шт.
- Варенье абрикосовое - 5 ст. л.
Масло растереть с сахарной пудрой. Добавить желтки. Снова перемешать.
Постепенно ввести муку. Хорошо перемешать.
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Высыпать тесто в кондитерский мешок или же можно столовой ложкой выложить тесто, формируя красивые кружочки, на застеленную пекарской бумагой форму.
Выпекать при температуре 190°С примерно 10 минут. Оставить охлаждаться. Остывшее печенье "склеить" между собой вареньем.
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