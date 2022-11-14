Что делать, если не получился сметанный крем и как с первого раза загустить его правильно - узнайте в материале УНИАН.

Сметанный крем считается одним из самых простых - взбить молочный продукт с сахаром или сгущенкой, а затем промазать им коржи - что может быть легче. Однако, если и свои нюансы - когда крем остается жидким и не загустевает. УНИАН выяснил, что можно использовать в качестве загустителя для сметаны и как сделать идеальный крем с первого раза.

Ранее мы говорили о том, как сделать шикарный белковый крем для торта своими руками.

Почему сметанный крем получился жидким - главные причины

Во-первых, важно понимать, что консистенция крема зависит от жирности и качества сметаны. Крем может получиться жидким, если вы используете некачественную сметану, в которой мало натуральных ингредиентов, но много разных добавок. Важна и жирность, ведь если она ниже 25%, то крем, скорее всего, будет жидким.

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Полезный лайфхак, как можно сделать крем из сметаны 15 жирности - переложите сметану в марлю, сделайте мешочек, подвесьте за углы над миской и отправьте конструкцию в холодильник на 8-10 часов. Учтите, что в таком случае вам нужно использовать в 2-3 раза больше сметаны, чем указано в рецепте.

Во-первых, крем может не загустеть, если вы брали не сахарную пудру, а песок - крупные кристаллы разжижают крем. Поэтому перемалывайте сахар в кофемолке или покупайте пудру сразу.

В-третьих, сливки и сметана должны быть охлажденными - если они будут комнатной температуры, то вы получите жидкий крем. Но даже при правильной температуре ингредиентов, не переусердствуйте со взбиванием, иначе сметана расслоится на жир и воду. Как только крем начал густеть - выключайте миксер.

Как сделать сметанный крем для торта гуще - варианты и способы

Загустить сметанный крем можно с помощью разных продуктов: желатина, крахмала, муки, сливочного масла, творога или сливок. УНИАН предлагает несколько проверенных методов:

картофельный или кукурузный крахмал - на 600 гр крема всыпать 25 гр крахмала, взбить миксером, отправить в холодильник на 30-60 минут;

- на 600 гр крема всыпать 25 гр крахмала, взбить миксером, отправить в холодильник на 30-60 минут; пшеничная мука высшего сорта - просеять, на 600 гр крема всыпать 25 гр муки, добавляя порциями, взбивать крем;

- просеять, на 600 гр крема всыпать 25 гр муки, добавляя порциями, взбивать крем; желатин - в теплой воде развести 15 гр желатина (на 600 гр крема), остудить, влить в крем, взбить миксером;

- в теплой воде развести 15 гр желатина (на 600 гр крема), остудить, влить в крем, взбить миксером; сливочное масло - на 600 гр крема взять 100 гр масла, размягчить, добавить в емкость кусочками, взбить миксером;

- на 600 гр крема взять 100 гр масла, размягчить, добавить в емкость кусочками, взбить миксером; творог - 400 гр творога (на 600 гр крема) добавить в емкость, протирая через сито, перемешать.

Также вы можете воспользоваться специальным загустителем для сметанного крема - он продается в магазинах. На 500 гр крема хватит двух пакетиков загустителя. Его нужно добавить в емкость с кремом, взбить миксером и убрать потом в холодильник на 20 минут.

Сметанный крем для торта густой - рецепт

сметана 20% - 1 л;

сахарная пудра - 3-4 ст.л;

ванилин - на кончике ножа.

Взять дуршлаг, положить его в глубокую миску. В миску постелить марлю, сложенную вчетверо, перелить сметану на марлю. Углы марли связать между собой, чтобы получился мешок. Поставить на ночь в холодильник.

Снять сметану с марли в другую емкость, помешивая, добавлять сахарную пудру и ванилин. Взбить миксером до образования нужной консистенции (примерно 10 минут). Готовым кремом промазать коржи торта.

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