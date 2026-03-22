Кристина Кащавцева

Из тонкого лаваша можно приготовить несколько вкусных блюд.

У каждой хозяйки, наверное, была ситуация, когда, вдохновленная желанием приготовить простую и быструю закуску, она покупала тонкий лаваш, который потом, к сожалению, тихо высыхал в кухонном шкафчике или холодильнике. Рассказываем, что можно приготовить из лаваша быстро и просто, не потратив много времени.

Что приготовить из лаваша на завтрак, обед, ужин и перекус

Закуски из лаваша отлично подойдут в любое время суток, и мало кто знает, что приготовить на ужин из лаваша можно сразу несколько разнообразных и вкусных блюд. Ни одно из них не займет много времени, дорогие ингредиенты тоже не нужны.

Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами

Видео дня

Это первый вариант того, что можно приготовить из лаваша на сковородке, если у вас совсем мало времени. На весь процесс уйдет не больше 15-20 минут, что очень удобно с утра или в условиях ограниченного тайминга.

Вам понадобится один лист тонкого лаваша, который нужно сложить пополам, а затем вырезать из него круг, по диаметру равный размеру сковороды, на которую сразу выложить основу. Сверху распределить 50 граммов тертого сыра, туда же вылить взбитые яйца, посолить, поперчить. Уложить помидоры или огурец вместе с колбасой. Посыпать все это еще пятьюдесятью граммами сыра.

Все это нужно накрыть вторым кругом лаваша такого же диаметра, придавить, накрыть крышкой и жарить 5 минут на умеренном огне. Через 5 минут перевернуть лаваш на другую сторону и готовить снова такое же количество времени. В конце вам останется лишь разрезать лепешку на порционные части и подать к столу.

Жареные трубочки с сыром и зеленым луком

Реклама

Второй вариант, что приготовить из остатков лаваша, если у вас как раз есть одна упаковка главного ингредиента. Список продуктов, необходимых для этого блюда, точно не ударит по кошельку. Вам нужно заранее сварить три яйца, натереть их на терке и смешать в миске с тертым сыром, измельченным зеленым луком, сметаной и майонезом. В отдельную миску вбить два яйца, влить 80 мл молока, посолить и перемешать. Лаваш нарезать квадратами, выложить сырно-яичную начинку, свернуть в рулет. Обмакнуть трубочки со всех сторон в яично-молочной смеси, выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом, и обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Ленивые хачапури с творогом

Если не знаете, что приготовить из тонкого лаваша и творога, то ленивые хачапури - прекрасный третий вариант. Для начала необходимо выложить в миску творог, размять его вилкой, к нему добавить тертый твердый сыр. Туда же - измельченные петрушку и укроп, соль, перец и подсолнечное масло. Тонкий лаваш нарезать полосками 8-10 см и начать заворачивать начинку.

Положить одну полоску на стол, край завернуть так, чтобы получился треугольник. Рядом с ним разместить сырную начинку, накрыть ее этим самым треугольным краем и сворачивать полоску до тех пор, пока не получится треугольник, у которого начинка будет закрыта со всех сторон, но при этом часть полоски лаваша останется свободной. Ее нужно смазать слегка взбитым яйцом, накрыть свободной частью лаваша треугольник с начинкой, завернуть край лаваша внутрь, между слоями.

Таким образом сформировать все остальные конвертики, а потом обжарить их на сковороде, смазанной маслом, с двух сторон.

