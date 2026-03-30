Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив: Зеленский раскрыл подробности

Партнерам может пригодиться украинский опыт разблокирования Черноморского коридора.

Украина договаривалась с арабскими странами об экспорте морских дронов. Также стороны обсуждали возможность помощи Украине в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом журналистам рассказал президент Владимир Зеленский. "Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и актуальный для всего мира, ведь существует энергетический кризис", – сказал глава государства.

Он отметил, что арабские страны знают, что могут рассчитывать на украинский опыт в этом направлении.

"Мы подробно говорили об этом, мы делились опытом Черноморского коридора, как он функционирует. Они понимают, что нашим Вооруженным силам удалось очень продуктивно разблокировать Черноморский коридор. Мы делимся этими деталями", – уточнил Зеленский.

Что касается других направлений, в частности Ормуса, то этим, как отметил украинский президент, занимаются США.

"Но мы, безусловно, всегда готовы помогать партнерам", – подчеркнул Зеленский.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Ранее президент заявлял, что главной задачей украинских специалистов на Ближнем Востоке стал анализ прикрытия стратегических объектов и инфраструктуры стран-партнеров. Также Украина демонстрирует решения по созданию системы, которая отражала бы массированные удары Ирана.

Кроме того, президент отметил, что Украина подписала соглашения с арабскими странами Ближнего Востока о совместном производстве оружия сроком на 10 лет. Помимо этого, были достигнуты договоренности об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год.

