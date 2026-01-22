Зеленский прибыл в Давос для встречи с Трампом

На данный момент предусмотрена только протокольная съемка встречи лидеров Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос на Всемирный экономический форум, в рамках которого запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам.

"Президент Украины прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и встречи с президентом Трампом", - отметил Никифоров.

В частности, ориентировочно в 14:00 по киевскому времени должна состояться встреча с Дональдом Трампом.

Как уточнил Никифоров, на данный момент предусмотрена только протокольная съемка, но формат может измениться незадолго до встречи.

Также президент Украины должен выступить на Всемирном экономическом форуме.

Вместе с тем, глава государства примет участие в панельном заседании Международного консультативного совета по вопросам восстановления Украины. В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 января, Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским в Давосе.

Кроме того, по мнению Трампа, если российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не заключат мирное соглашение, то будут дураками.

