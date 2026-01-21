Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским в Давосе

Как отметил глава Белого дома, по его мнению, президент Украины хочет заключить мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен сегодня, 21 января, провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом лидер США сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как отметил Трамп, Украина и Россия в войне потеряли колоссальное количество людей.

"Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить соглашение. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он также хочет договориться. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале. Но эту войну нужно остановить, потому что слишком много людей гибнет без необходимости. Это единственная причина, по которой я заинтересован в этом", - подчеркнул Трамп.

Переговоры в Давосе - что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас в Давосе работают украинская и американская переговорные делегации. Ранее отмечалось, что Украина и США проведут переговоры о крупном экономическом соглашении.

В частности, ожидалось, что будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на сумму 800 млрд долларов.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов, представляющий делегацию Украины в Давосе, сделал заявление о достижении мира в Украине. Он со "сдержанным оптимизмом" характеризует текущие усилия по поиску путей к прекращению войны России против Украины.

