Если Путин и Зеленский не заключат мирное соглашение, они будут дураками, - Трамп

По мнению президента США, заключение мирного соглашения достаточно близко, но приходится иметь дело с ненавистью между лидерами Украины и России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "царит огромная ненависть". По его словам, такая ситуация не способствует мирному урегулированию. Об этом американский лидер сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, у Трампа спросили, видит ли он близкой возможность заключения соглашения о мире между Украиной и РФ. Он отметил, что сначала думал о том, что прекратить эту войну будет легко, и, в частности, он повторил, что ему уже удалось урегулировать восемь других войн.

"Вы знаете, Организация Объединенных Наций должна это делать. Я не должен этого делать, но это не имеет значения", - заявил Трамп.

Видео дня

При этом, по его убеждению, война будет закончена, а многие жизни будут спасены.

"Между президентом Зеленским и президентом Путиным царит огромная ненависть, и это плохо для урегулирования. Мы знаем, что имеем дело с этой ненормальной ненавистью", - подчеркнул Трамп.

Впрочем, несмотря на это, по мнению президента США, Россия хочет заключить соглашение, и он убежден, что Украина тоже хочет заключить соглашение.

"И мы попробуем, чтобы это соглашение было заключено... Я думаю, могу сказать, что мы достаточно близки", - заявил Трамп.

Отдельно президент США отметил, что в моменты, когда происходит взаимодействие Вашингтона с Москвой, со стороны РФ звучат утверждения, что президент Зеленский якобы "не пойдет на это".

В то же время, по словам Трампа, потом "Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин не хочет заключать соглашение". Такую ситуацию президент США считает "очень сложным балансом".

Также он считает, что война России и Украины – это кровопролитие, когда применяются дроны, и от беспилотников гибнут тысячи людей в неделю. По этой причине, по его мнению, войну нужно остановить.

"Я собираюсь встретиться с президентом Зеленским позже сегодня. Я считаю, что сейчас они находятся на таком этапе, когда могут собраться вместе и заключить соглашение. И если они этого не сделают, они глупы. И это касается их обоих. И я знаю, что они не глупы. Но если они этого не сделают – они глупы", – считает Трамп.

Он добавил, что не хочет никого обижать, но советует Зеленскому и Путину заключить соглашение.

Мирные переговоры - важные новости

По данным издания Axios, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут провести встречу в Давосе завтра, 22 января.

20 января глава Офиса президента Кирилл Буданов, представляющий делегацию Украины в Давосе, заявил, что не следует ожидать гарантированного мира уже завтра, но он с "сдержанным оптимизмом" оценил текущие усилия по поиску путей к прекращению войны России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: