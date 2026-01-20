Трамп 'слил' переписку с Макроном и пригрозил ему

Стоит отметить, что публикация частной переписки считается в дипломатии недопустимой.

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения от президента Франции Эмманюэля Макрона.

В частности, Макрон сообщил, что готов организовать встречи с представителями Украины, России, Дании и Сирии в Париже после форума в Давосе.

"Мой друг, мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие вещи по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь по Гренландии. Давай попробуем построить великие вещи. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днём. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян на полях встречи. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернёшься в США", - написал он.

Видео дня

Отвечая на вопрос о нежелании Макрона присоединяться к "Совету мира" по Газе, Трамп пригрозил ввести пошлины на вино.

"Я введу тарифы в 200% на его вино и шампанское, и он присоединится, но он не обязан", - добавил президент США.

Также Трамп поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за личное сообщение, в котором тот отметил его миротворческую деятельность.

В нем Рютте также указал, что в своём выступлении на форуме в Давосе он намерен подчеркнуть роль президента США в процессах, связанных с Газой и Украиной.

"Господин президент, дорогой Дональд - то, чего вы сегодня добились в Сирии, невероятно. Я использую свои медийные выступления в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу там, в Газе и на Украине. Я нацелен на то, чтобы найти путь вперёд по вопросу Гренландии. С нетерпением жду встречи с вами. С уважением, Марк", - написал Рютте.

Стоит отметить, что публикация частной переписки считается в дипломатии недопустимой.

Макрон отклонил приглашение в "Совет мира"

Ранее Bloomberg писало, что Макрон не планирует принимать приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. Отмечалось, что критики обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

Вас также могут заинтересовать новости: