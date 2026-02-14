Путин не живет как обычный человек: Зеленский назвал единственную вещь, которая интересует диктатора

Путин больше не может представить себя без власти или после власти, сказал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российского диктатора, инициатора войны Владимира Путина, кроме войны и завоеваний, ничего не интересует. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, Украина делает все, чтобы остановить войну и гарантировать безопасность.

"Но проблема заключается в том, что Путин ничем больше не интересуется. Путин не живет так, как обычные люди. Он не ходит по улицам. Вы не увидите его в кафе. Его внуки не ходят в обычные детские сады в их родном городе. Он не может представить жизнь без власти или после власти. Нормальные вещи не вызывают у него интереса", – сказал президент Украины.

Видео дня

При этом, говорит он, российский диктатор больше озабочен территориальными завоеваниями.

"Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной по поводу территориальных завоеваний, чем с любым живым человеком по поводу реальной, настоящей жизни. Можете ли вы представить Путина без войны? Будьте честны", - обратился Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас внимание Путина сосредоточено на Украине, и никто из украинцев не верит, что он когда-нибудь оставит украинский народ в покое:

"Но он не отпустит и другие европейские государства, потому что не может отпустить саму идею войны. Он может видеть себя царем, но на самом деле он раб войны".

По словам главы государства, если Путин проживет еще десять лет, а так может быть, тогда он может вернуться с войной, чтобы расширить завоевания.

"Именно поэтому мы говорим, что для Украины должны быть реальные гарантии безопасности, и для Европы сильные гарантии безопасности. И мы четко знаем, что такие гарантии безопасности должны предусматривать", – подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского о Путине

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявлял, что готов встречаться с Путиным где угодно, но не в Москве и не в Беларуси. Глава государства пояснил, что на такой встрече стремится поднять вопрос оккупированных украинских территорий.

Также Зеленский говорил, что в Украине готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки и встречаться на любых территориях: в Америке, Европе, в нейтральных странах.

Кроме того, недавно Зеленский отметил, что из-за сложной экономической ситуации Путин оказался перед выбором - сделать паузу в войне против Украины или пойти на непопулярный шаг по объявлению мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: