В регионах Украины стало больше шакалов: биолог объяснил, кому они на самом деле угрожают

Хищников начали замечать в Прикарпатье и в центре Украины, где раньше их не было.

В последнее время шакалы все чаще появляются вблизи украинских сел: если раньше они были распространены на юге и востоке, то теперь этих хищников замечают в Прикарпатье и в центре Украины. Об этом Телеграфу рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Он подчеркнул, что слухи об угрозе этих животных для человека преувеличены, однако есть ситуация, когда их действительно нужно опасаться.

"Единственная опасность от шакалов - это когда он болен бешенством. Тогда его поведение становится абсолютно неадекватным: он набрасывается на домашних животных, может броситься на человека. Вот в этот момент он очень опасен", - сказал Роженко.

Видео дня

В то же время для скота шакалы могут быть более опасны, говорит ученый. По его словам, хищники нападают на домашнюю птицу и даже на более крупных животных, в частности, так происходит в Белгород-Днестровском районе.

"В весенний период они представляют опасность для маленьких коров, овец, свиней. На коров они не нападут, а на телят, которые им "по зубам", - могут. Я видел визуально, как они напали на диких свиней, на поросят", - отметил эксперт.

Он добавил, что шакалы, кроме бешенства, могут быть переносчиками чесотки и заражать ею домашних животных. А, по данным Львовского центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины, чесотка от домашних животных может быть заразной для людей.

Шакалы в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области фотоловушка "поймала" очень осторожного хищника - шакала. На кадрах четко видно, как животное на побережье оглядывается по сторонам и что-то или кого-то внимательно высматривает. По словам доктора биологических наук, сотрудника нацпарка Ивана Русева, шакал "как настоящий санитар природных экосистем, ищет на берегу выброшенные морем питательные остатки животных".

Недавно снова в Одесской области заметили "золотистого волка", как называют шакала в нацпарке "Тузловские лиманы". Русев объяснил, что в начале февраля у животных начался брачный период, и они ищут место для логова.

Вас также могут заинтересовать новости: