Путин стоит перед сложным выбором и думает о паузе в войне, - Зеленский

По данным разведки, Путину невыгодно объявлять мобилизацию, но если это произойдет, то война не будет прекращена в ближайшее время.

Из-за сложной экономической ситуации российский диктатор Владимир Путин оказался перед выбором - сделать паузу в войне против Украины или пойти на непопулярный шаг по объявлению мобилизации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

В частности, глава государства рассказал о данных нашей разведки относительно настроений среди российских элит по поводу завершения войны.

"Денег стало меньше у русских. Мы видим, что есть доклад их Центробанка – более 80 миллиардов долларов дефицита по 2025 году. Мы фиксируем это в отчетах, а на самом деле это более 100 миллиардов, потому что часть они перенесли на следующий год... Это то, что я видел в аналитике нашей разведки. И это говорит о том, что реальный дефицит у них был более 100 миллиардов на 2025 год. Это тяжело? Очень. Поэтому я думаю, что им нужна пауза. Думаю, что Путин думает о паузе. Считаем, у них будет дефицит в этом году еще больший", - сообщил Зеленский.

О проблемах в российской армии

"Мы не видим уменьшения подписания контрактов, но мы видим снижение выплат военным в России. Они уже встали на эти рельсы", - отметил Зеленский.

При этом, по его словам, уровень пополнения российской армии составляет 40 тысяч человек в месяц, и не все из них идут на первую линию. В то же время, как сообщил президент, Россия в войне против Украины теряет ежемесячно убитыми и тяжело ранеными 30-35 тысяч оккупантов.

"Это число российских потерь будет расти. То есть его армия не пополняется достаточно. Но уменьшаются у них прежде всего те, кто стоит на первой линии. То есть если так будет и дальше, они потеряют за несколько месяцев 100-120 тысяч именно тех, кто на "передовой". И они не восполнят этот дефицит как-то просто, учитывая, в частности, дефицит денег", - отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, российскому диктатору Владимиру Путину нужно будет принимать жесткие решения.

"Какие решения? Мобилизация. Тогда это необратимый процесс. Если Путин объявит большую мобилизацию, мы понимаем, какое это будет иметь влияние на их общество и на него лично. Я не верю, что он остановит тогда войну в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления президента

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну. США даже могут прибегнуть к давлению, ведь в этом году их основное внимание будет сосредоточено на внутренней политике – на промежуточных выборах в Конгресс.

Он также сообщил, что Америка предложила двум переговорным группам - Украины и России - встретиться в Соединенных Штатах Америки через неделю.

