5 недорогих смартфонов с картой памяти, которые можно купить в 2026 году

Несмотря на то, что современные Android все чаще выпускаются без слота для карты памяти, на рынке по-прежнему есть модели с возможностью расширения хранилища. Производители отказываются от microSD-слотов, предпочитая увеличивать встроенную память, но некоторым брендам все еще важно дать пользователям свободу выбора.
Эксперты BGR изучили актуальные предложения 2026 года и собрали лучшие Android-телефоны с поддержкой SD-карт. Отличный телефон с возможностью расширения памяти можно купить не больше чем за 300 долларов.
Motorola Moto G Stylus (2025)
Один из самых интересных смартфонов с microSD-слотом, считают авторы. Устройство сочетает в себе характерный для семейства Stylus функционал – встроенный стилус, который удобно использовать для заметок, рисования и навигации – с возможностью расширить память до 1 ТБ.
Дополнительно смартфон предлагает мощный аккумулятор на 5000 мАч, 120 Гц AMOLED-дисплей, защиту от воды и пилы IP68 и даже классический аудио-джек, который уже почти не встретишь в современных смартфонах.
Samsung Galaxy A17 5G
Бюджетный Android-телефон от Samsung с хорошей производительностью и поддержкой microSD 2 ТБ, что позволяет буквально не беспокоиться о памяти, даже если вы снимаете много видео или храните большие коллекции файлов.
При этом телефон получил до шести лет обновлений безопасности и ОС, что делает его очень надежным выбором в своей категории.
Motorola Moto G 5G (2026)
Если бюджет в приоритете, Moto G 5G (2026) станет оптимальным выбором с поддержкой microSD до 1 ТБ. Это достаточно простой, но практичный девайс: большой 6.7-дюймовый экран 120 Гц, батарея 5200 мАч, камера с главным 50 МП сенсором.
Он чуть проще по процессору и характеристикам, чем Samsung Galaxy A17 5G, но при этом остается одним из лучших бюджетных Android-вариантов с расширяемой памятью.
Samsung Galaxy A26 5G
Еще один представитель серии Galaxy с microSD-слотом до 2 ТБ. Отличается 1080p AMOLED-экраном, емкой батареей и устойчивостью к воде по стандарту IP67.
Отличный выбор для тех, кто хочет баланс между ярким экраном, хорошей автономностью и большим объемом памяти без переплаты за флагман.
Nothing CMF Phone 2 Pro
Необычный смартфон с минималистичным дизайном, расширяемой памятью до 2 ТБ и качественным AMOLED-экраном. Этот аппарат выделяется на фоне конкурентов благодаря фирменному дизайну и интересным аксессуарам.
"Несмотря на общее трендовое сокращение моделей с SD-слотами, эти Android-смартфоны доказывают, что расширяемое хранилище остается востребованным", – отмечают эксперты.
Она особенно полезна для тех, кто любит хранить фото и видео высокого разрешения, аудио-коллекции, приложения и документы на устройстве без переплаты за максимальный объем встроенного хранилища.
Если верить утечкам, Apple уже в этом месяце выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.
В свою очередь Samsung подтвердила, что 25 февраля анонсирует новую флагманскую серию Galaxy S26, Характеристики, цены и дизайн устройств уже проносились в сеть.