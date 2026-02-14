5 недорогих смартфонов с картой памяти, которые можно купить в 2026 году

Производители отказываются от microSD-слотов, предпочитая увеличивать встроенную память, но некоторым брендам все еще важно дать пользователям свободу выбора.

Несмотря на то, что современные Android все чаще выпускаются без слота для карты памяти, на рынке по-прежнему есть модели с возможностью расширения хранилища. Производители отказываются от microSD-слотов, предпочитая увеличивать встроенную память, но некоторым брендам все еще важно дать пользователям свободу выбора.

Эксперты BGR изучили актуальные предложения 2026 года и собрали лучшие Android-телефоны с поддержкой SD-карт. Отличный телефон с возможностью расширения памяти можно купить не больше чем за 300 долларов.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Один из самых интересных смартфонов с microSD-слотом, считают авторы. Устройство сочетает в себе характерный для семейства Stylus функционал – встроенный стилус, который удобно использовать для заметок, рисования и навигации – с возможностью расширить память до 1 ТБ.

Дополнительно смартфон предлагает мощный аккумулятор на 5000 мАч, 120 Гц AMOLED-дисплей, защиту от воды и пилы IP68 и даже классический аудио-джек, который уже почти не встретишь в современных смартфонах.

Samsung Galaxy A17 5G

Бюджетный Android-телефон от Samsung с хорошей производительностью и поддержкой microSD 2 ТБ, что позволяет буквально не беспокоиться о памяти, даже если вы снимаете много видео или храните большие коллекции файлов.

При этом телефон получил до шести лет обновлений безопасности и ОС, что делает его очень надежным выбором в своей категории.

Motorola Moto G 5G (2026)

Если бюджет в приоритете, Moto G 5G (2026) станет оптимальным выбором с поддержкой microSD до 1 ТБ. Это достаточно простой, но практичный девайс: большой 6.7-дюймовый экран 120 Гц, батарея 5200 мАч, камера с главным 50 МП сенсором.

Он чуть проще по процессору и характеристикам, чем Samsung Galaxy A17 5G, но при этом остается одним из лучших бюджетных Android-вариантов с расширяемой памятью.

Samsung Galaxy A26 5G

Еще один представитель серии Galaxy с microSD-слотом до 2 ТБ. Отличается 1080p AMOLED-экраном, емкой батареей и устойчивостью к воде по стандарту IP67.

Отличный выбор для тех, кто хочет баланс между ярким экраном, хорошей автономностью и большим объемом памяти без переплаты за флагман.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Необычный смартфон с минималистичным дизайном, расширяемой памятью до 2 ТБ и качественным AMOLED-экраном. Этот аппарат выделяется на фоне конкурентов благодаря фирменному дизайну и интересным аксессуарам.

"Несмотря на общее трендовое сокращение моделей с SD-слотами, эти Android-смартфоны доказывают, что расширяемое хранилище остается востребованным", – отмечают эксперты.

Она особенно полезна для тех, кто любит хранить фото и видео высокого разрешения, аудио-коллекции, приложения и документы на устройстве без переплаты за максимальный объем встроенного хранилища.

