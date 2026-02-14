Представьте, как все замерзнет: синоптик предупредила украинцев о резком ухудшении погоды

15 и 16 февраля, по словам Натальи Диденко, в Украине будет очень скользко.

В воскресенье, 15 февраля, во многих областях Украины днем ожидается сложная погода. Об этом в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На западе и севере в воскресенье - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасная гололедица. Снижение температуры воздуха до 2-5 градусов мороза!" - предупредила эксперт по погоде.

По ее данным, в центральных областях пройдут дождь и мокрый снег, осадки и ветер будут сильными. Днем ожидается от 1 мороза в Винницкой области до +6 градусов в Днепропетровской области.

На юге и востоке также будет влажно. Здесь ожидаются туманы и возможный дождь. Температура днем +3...+9, в Крыму +10...+15 градусов.

Синоптик объяснила, что непогоду к нам принесет южный циклон, а уже с понедельника он постепенно покинет территорию Украины, поэтому осадки ослабнут, а мороз усилится.

В Киеве 15 февраля днем ожидается значительное ухудшение погодных условий, предупреждает Наталья Диденко. В столице будет сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный северо-восточный ветер.

"И особенно внимательно! - начнет заходить "минусовая" температура воздуха! Представьте, как эти ручьи и речки завтра замерзнут!" - подчеркнула эксперт.

Напомним, в Киеве на завтра объявлен I уровень опасности.

