Рада проголосовала за сокращенную процедуру его рассмотрения.

Верховная Рада Украины проголосовала за сокращение процедуры рассмотрения законопроектов о мобилизации, что дает возможность уже на этой неделе их рассмотреть.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосовал за сокращение сроков подачи альтернативных к правительственному (регистрационный номер10449) законопроектов об усилении мобилизации. Он отметил, что за это решение проголосовало 237 народных депутатов.

"Это открывает возможность уже на этой неделе: рассмотреть законопроект на комитете вынести на первое чтение", - сообщил Железняк.

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Согласно регламенту, альтернативные законопроекты могут регистрироваться в течение 14 дней, поэтому правительственный законопроект о мобилизации, который подан 30 января в Верховную Раду, без решения о сокращении сроков рассмотрения, не мог бы рассматриваться в сессионном зале уже на текущей неделе.

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5 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сказал журналистам, что законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, несмотря на то, что в нем есть много дискуссионных норм.

Он сказал, что законопроект изменился после первой редакции, но в нем остаются несколько позиций, которые вызывают дискуссии, в частности, речь идет о вопросах, так называемых, электронных повесток, о призыве тех, кто ухаживает лиц с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа, потому что в правительственном законопроекте предусмотрено, что аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации. Большая часть дискуссии будет касаться, наверное, мер принуждения.

На сегодня в парламенте зарегистрировано три альтернативных законопроекта.

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