В первом чтении законопроект может быть принят парламентом уже на этой неделе.

Законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, несмотря на то, что в нем есть много дискуссионных норм.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии журналистам. Он отметил, что сейчас должно быть решение профильного парламентского комитета по законопроекту. По его словам, законопроект предлагался большинством в повестку дня на этой неделе.

"На этой неделе есть высокая вероятность, что парламент рассмотрит в первом чтении этот законопроект, а также все альтернативные, которые будут поступать на момент принятия комитетом соответствующих решений о сокращении сроков подготовки", - сказал первый заместитель спикера парламента. При этом Корниенко отметил, что срок внесения поправок в законопроект будет сокращен.

"В комитете предлагают сокращать срок рассмотрения поправок, но это решение принимается сессионным залом. Поэтому будем смотреть как проголосуют", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что на согласительном совете, который состоится в ближайшее время, будет понятно, как та или иная фракция относится к самому факту голосования и будут ли они давать голоса за законопроект. "Во фракции "Слуга народа" 235 депутатов, а это большинство, поэтому все законопроекты, которые предложены фракцией попадают в повестку дня. Но в зале должно быть 226 голосов для принятия решения",- напомнил Корниенко.

Он сказал, что законопроект изменился после первой редакции, но в нем остаются несколько позиций, которые вызывают дискуссии. "Речь идет о вопросе электронных повесток, хотя там так не написано, но оно остается дискутивным. Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам относительно тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа (в правительственном законопроекте предусмотрено, что аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации – УНИАН). Почему-то только об аспирантах, почему-то мы не слышим о студентах. Понятно, что большая часть дискуссии будет касаться, наверное, мер принуждения. Возможно ко второму чтению будут какие-то правки и корректировки. Очевидно, что правок будет много ко второму чтению, потому что закон дискусионный, но будем искать взаимопонимание", - подчеркнул он.

Корниенко не смог ответить о сроках принятия закона парламента. "Мне трудно сказать - это зависит от того сколько будет поправок", - сказал он. На саркастический вопрос УНИАН, состоится ли принятие этого закона весной или уже летом, Корниенко отшутился, что "лето - это, наверное, поздно будет".

Законопроект о мобилизации

В парламент правительством внесен обновленный законопроект о мобилизации. Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что этот законопроект "соответствует требованиям времени и его принятие требуется в самые короткие сроки". По его словам, обновленный законопроект о мобилизации является достаточно действенным для пополнения и усиления ВСУ. Он содержит ключевую норму о определенности срока службы -36 месяцев.

30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В документе предложили ряд нововведений, в частности – снижение предела призывного возраста с 27 до 25 лет.

Если законопроект примут, в Украине отменят срочную службу. Вместо нее для людей в возрасте от 18 до 24 лет введут обязательную базовую военную подготовку. Новым законопроектом также предлагается разрешить военнообязанным переезжать в другие города без разрешения ТЦК. После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

В то же время для уклонистов будут ограничения – временное ограничение в праве на выезд за пределы Украины, временное ограничение физического лица в праве управления транспортным средством.

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