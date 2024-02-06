За документы проголосовали более 300 нардепов.

Верховная Рада Украины продлила до 13 мая 2024 года действие военного положения и всеобщей мобилизации.

За закон "Об утверждении указа президента Украины" о продлении срока действия военного положения в Украине " (регистрационный номер 10456) проголосовало 335 народных депутатов Украины.

В указе, который утвержден законом, сказано, что в связи с длительной широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, на основании предложений СНБО Украины, продлено действие военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 14 февраля 2024 года сроком на 90 суток, то есть до 13 мая 2024 года.

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Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о продлении срока действия военного положения в Украине, об ограничении прав и свобод граждан, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Также народные депутаты проголосовали за закон "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 10457). Документ поддержали 323 нардепа.

Предусмотрено, что в связи с продолжающейся широкомасштабной агрессией России против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боеспособности ВСУ и других военных формирований предусмотрено продлить с 14 февраля 2024 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.